Метро в Красноярске будет строить московская фирма «Бамтоннельстрой-Мост» за 64,2 миллиарда рублей

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Планы работ по строительству метрополитена в Красноярске обсудили в правительстве на итоговом совещании. На данный момент ГК «Моспроект-3» заключила контракт с АО «Бамтоннельстрой-Мост» («БТС-Мост») на выполнение комплекса работ, сообщает правительство региона.

- Реальная работа по проекту началась только летом 2022 года. Сейчас у генподрядчика появился субподрядчик, который выполнит часть работ. Это позволит ускорить темпы строительства, - отметил губернатор края Александр Усс.

Фото: скриншот сайта roseltorg.ru

Согласно тендерной документации, подрядчик должен создать проект и выполнить первый этап строительных работ. К нему относится снос зданий, подготовка территории к строительству и возведение первых шести станций.

Приступить к работам «БТС-Мост» должен с момента подписания договора. Ввести в эксплуатацию объект планируется 30 сентября 2026 года.

При этом «БТС-Мост» стал единственным участником тендера, из-за чего его признали несостоявшимся. Однако контракт все же был заключен. Его начальная цена составила чуть больше 64,2 миллиардов рублей.

Работы на данный момент ведутся в графике. Сейчас специалисты обследуют здания, которые попадают в зону строительства – визуально осмотрено более 150 объектов. Продолжаются и инженерно-геологические изыскания. Буровые работы велись в 2022 году по Карла Маркса от Перенсона до Вейнбаума.

В ноябре появился приказ, в котором утвердили документацию по планировке территории для размещения метро. В нем были перечислены станции первой линии и указаны примерные сроки строительства.