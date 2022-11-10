В Красноярске утвердили планировку первого этапа строительства метро

В Красноярске утвержден план первого этапа строительства метро Фото: Мария ЛЕНЦ

Приказ, в котором утверждается документация по планировке территории для размещения метро, подписал замминистра краевого строительства Роман Сотников. В силу он вступит 12 ноября. В документе перечислены станции для первой линии метро, а также говорится о возможности продления веток до Зеленой Рощи и Элиты, рассказывает «Проспект Мира».

Строительство планируется провести в несколько этапов, при этом сроки затронуты очень примерные. Например, ветка от Высокой до Шахтеров и от Шахтеров до Ястынской должна появиться «с первого по десятые годы эксплуатации».

Второй этап охватывает еще десять лет, а расчетный срок возведения третьего этапа занимает больше 20 лет.

Рассчитана в документе и примерная загрузка станций первой линии. Чаще всего пользоваться, по мнению проектировщиков, будут остановкой «Карла Маркса». В сутки входящий пассажиропоток составит больше 17 тысяч человек.

Напомним, конкретные даты начала строительства красноярского метро до сих пор не обозначены. В городе продолжаются инженерно-геологические изыскания и осмотр зданий, которые попадают в зону возведения метро.