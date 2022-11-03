В Красноярске продолжается подготовка к строительству метро. Фото: правительство Красноярского края

Подготовка к строительству красноярского метро продолжается. О ходе реализации проекта губернатору доложили замглавы региона Сергей Еремин, гендиректор АО «Моспроект-3» Анна Меркулова и руководители рабочих групп.

- Красноярское метро – масштабный проект, который мы начали в сложное для России время. Хочу подчеркнуть, что заседания оперативного штаба будут по-прежнему проводиться в ежемесячном режиме, и если потребуется – чаще, несмотря на трудности текущего момента. Сегодня мы заслушаем, как идет подготовка территорий под строительство и как реализуются другие первоочередные мероприятия, - пояснил Александр Усс.

Сейчас продолжаются инженерно-геологические изыскания. Буровые работы проводятся на Карла Маркса – от Перенсона до Вейнбаума. Всего задействованы восемь буровых установок, одна из которых ведет опытные исследования. Работы выполнена уже на 120 скважинах. Подготовка стройплощадок ведется на остановках «Площадь Революции» и «Улица Шахтеров».

Также продолжается осмотр зданий, которые попадают в зону возведения метро.

- Всего будет исследовано 291 здание, 99 из них осмотрят визуально, 192 – с помощью инструментальных методов. Результаты обследования домов будут направлены в Главгосэкспертизу, а после – проектировщикам для учета при строительстве метро, - передают в пресс-службе правительства Красноярского края.

- Коллеги, всем нам – краю, городу, подрядчику – важно работать на результат единым фронтом, оперативно включаться в решение возникающих проблем, а еще лучше – заблаговременно их предупреждать. Уверен, что навыки межведомственного взаимодействия и координации, приобретенные благодаря Универсиаде 2019 года, у нас сохранились. Нужно их закрепить и приумножить, - добавил глав региона.

Для справки:

Подземная линия метро – лишь часть нового рельсового скоростного транспортного комплекса (РСТК) Красноярска. Планируется продолжить трассу наземными путями от улицы Шахтеров до улицы Ястынской. Обе линии станут частью РСТК города, который также будет включать новую трамвайную линию от правобережья до микрорайона Солнечного.