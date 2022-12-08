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НовостиПроисшествия8 декабря 2022 5:25

В Красноярске задержан бывший директор «Татышев-парка» по подозрению во взятке

Дело находится на контроле прокуратуры
Татьяна ИЛЬИНА
Фото: скриншот видео прокуратуры Красноярского края

Фото: скриншот видео прокуратуры Красноярского края

Экс-директора «Татышев-парка» Сергея Васильева задержали по подозрению в получении взятки. Ход и результаты расследования уголовного дела взяла на контроль прокуратура.

47-летний Сергей Васильев руководил парком с 19 марта 2021 по 31 октября 2022 года. Взятку он, по предварительным данным, получил в июле этого года. 200 тысяч ему передали от директора ООО «Сибирский теплый дом». За это компании гарантировалось заключение муниципальных контрактов.

С декабря 2021 года по ноябрь 2022 года «Татышев-парк» заключил с организацией четыре договора на сумму более 42 миллионов рублей.

Сейчас решается вопрос о избрании меры пресечения экс-директору.

Кстати, предыдущий руководитель парка в мае 2022 года был приговорен к 6 годам колонии за получение взяток и легализацию преступных доходов, а назначенный на должность директора в начале ноября 2022 года Александр Митрошкин уволился, проработав всего 3 недели.