В Красноярске директор «Татышев-парка» проработал три недели и уволился

В Красноярске директор «Татышев-парка» проработал три недели и уводился Фото: Мария ЛЕНЦ

Самая большая по площади и популярная зона отдыха в центре Красноярска – остров Татышев или, официально, «Татышев-парк» - снова остался без директора. Назначенный в начале ноября Александр Митрошкин написал заявление на увольнение в минувший вторник, 22 ноября. То есть проработал в должности три недели. Об этом «Проспекту Мира» сообщили в пресс-службе учреждения. И пояснили, что заявление было подано с формулировкой по семейным обстоятельствам.

Теперь исполнять обязанности директора будет Михаил Ковтунов, до этого он был заместителем по административно-хозяйственным вопросам «Татышев-парка». А еще раньше работал заместителем Митрошкина в администрации Кировского района.

Красноярцы к новым кадровым перестановкам в муниципальном учреждении относятся неоднозначно. Большинство недоумевает, что происходит. Кто-то шутит, что не сошлись характерами с истинными хозяевами острова – сусликами. А если серьезно, острову требуется надежный руководитель, учитывая, сколько проектов там реализуется.