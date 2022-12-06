В красноярском Татышев-парке приступили к украшению елки

В Татышев-парке рабочие начали наряжать елку Фото: Мария ЛЕНЦ

В Татышев-парке в Красноярске рабочие приступили к монтажу светодинамической подсветки. Об этом рассказали в администрации города.

Новогодняя иллюминация должна засиять уже совсем скоро.

Всего же в краевой столице к Новому году установят 16 елок. Большинство из них должны собрать до 18 декабря. Полюбоваться на украшенный новогодний символ уже можно на площади Свердлова – там, помимо 15-метровой конструкции, в скором времени появится ледовый городок в стиле русских народных сказок.

Напомним, в конце ноября в Татышев-парке началась подготовка к заливке катка. Точную дату сотрудники назвать не смогли – она зависит от погоды.