В Красноярске к Новому году установят 16 праздничных елок

Фото: мэрия Красноярска

В Красноярске к этому Новому году разместят 16 новогодних елок в разных частях города. Большинство из них соберут к 18 декабря. Главную городскую елку подрядчик тоже уже практически закончил – ее включат 20 декабря.

Как сообщили в мэрии, елки появятся в парке Гагарина, в сквере Чернышевского, в сквере Серебряный, в парке имени 1 Мая, на площади Свердлова, в сквере Каменный городок и, впервые, в сквере Энтузиастов.

– Каркасы также установлены в сквере Космонавтов, на Предмостной площади, в парке «Солнечная поляна». На Ярыгинской набережной и на площади Мира приступают к украшению гирляндами и игрушками. Помимо этого, маленькие шестиметровые елки появятся в озеро-парке Октябрьский, в парке имени 400-летия Красноярска и парке «Сибсталь», – добавили в мэрии.