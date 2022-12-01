В Красноярском крае будут судить родителей, пристегнувших дочь на цепь

Фото: прокуратура Красноярского края

До суда дошло дело родителей, которые в Минусинске за непослушание пристягнули дочь на цепь. Об этом сообщает СК по Красноярскому краю. Их обвиняют в ненадлежащем исполнении родительских обязанностей и незаконном лишении свободы.

Напомним, что в мае 2022 года в минусинском поселке Зеленый Бор 40-летняя женщина и 43-летний мужчина решили взяться за воспитание 13-летней дочери. Метод они выбрали шокирующий.

Они запрещали девочке гулять допоздна, та не слушалась. В итоге они решили пристегнуть ее цепью к батарее. В июле 2022 года женщина уже самостоятельно пристегнула дочь, пытаясь, по ее словам, вразумить подростка.

Всего в семье воспитывалось 6 детей. Всех, кроме младшего ребенка, отправили в соцучреждение.

Краевая прокуратура сообщает, что к дисциплинарной ответственности привлечены также замдиректора школы №47, в которой училась девочка, а также соцпедагог и сотрудник органов опеки и попечительства. По версии ведомства, они уделяли семье недостаточно внимания, особенно учитывая, что она находилась на профилактическом учете больше года.