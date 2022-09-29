В Минусинске многодетные родители пристегивали дочь-подростка цепями к батарее. Фото: прокуратура края

Цепями за ногу – как дикого звереныша, чтобы не сбежала… Как кошмарный сон или эпизод из криминального ужастика о лихих 90-х… Но нет, это происходило в Минусинске, в наши дни: 13-летняя девочка была пленницей собственных родителей. Об этом «Комсомольской правде»-Красноярск сообщил собственный источник из южного города.

Многодетная семья из поселка Зеленый Бор в Минусинске: матери семейства лет сорок, ее супругу года на три больше. Шестеро детей, мал мала меньше. Старшей уже исполнилось 13 лет, девочка-подросток вошла в такой возраст, когда хочется подолгу гулять с друзьями. Но не это главное - обстановка в семье была такой, что девочке не хотелось туда возвращаться - сбежать подальше от пьющих родителей. Вот и стала задерживаться с прогулок по вечерам. Видимо, устные приказы родителей вроде «чтобы в 10 была дома» не помогали. И тогда они решили воспитывать по своим методам.

Цепь. Фото: прокуратура края

В конце мая, когда девочка пришла поздно вечером, отец взял металлическую цепь и привязал ее за ногу к батарее. Причем мать не возражала. Просидела девочка на цепи долго, пока родители не смилостивились. Отпустили ее, только когда клятвенно пообещала, что больше так делать не будет. Однако спустя неделю все повторилось – и позднее возвращение, и цепь за ногу к батарее. На сей раз мать была пьяная – сама все сделала. Потом снова и снова, до самого июля. Многодетные родители, видимо, искренне считали, что такое воспитание пойдет на пользу трудному подростку.

Известно, что эта история дошла до правоохранителей и опеки. «КП» запросила комментарий в региональном следкоме.

Дом явно неблагополучный. Фото: прокуратура края

В пресс-службе ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасию информацию подтвердили. Действительно, подобные случаи, когда девочку-подростка родители лишали свободы, повторялись несколько раз, с мая по июль. Причем такие методы воспитания – это обоюдное решение отца и матери.

Следователи завели уголовное дело по двум статьям: «Ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию своего несовершеннолетнего ребёнка родителем, соединённое с жестоким обращением с несовершеннолетним» и «Незаконное лишение свободы, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в отношении заведомо несовершеннолетнего». Мужчина задержан, следствие намерено запросить в суде, чтобы его отправили под арест. А женщину оставили под подпиской о невыезде, поскольку у нее на иждивении несовершеннолетние дети.

Девочку пристегивали к батарее. Фото: прокуратура края

А вот информация от краевой прокуратуры: семья состоит на внутришкольном профилактическом учете, как злоупотребляющая спиртными напитками, оба родителя неоднократно привлекались к административной ответственности за неисполнение родительских обязанностей.

В настоящее время все детей забрали из семьи и поместили в социальное детское учреждение. Прокуратура проверит деятельность органов и учреждений системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. Решается вопрос о лишении обоих родителей родительских прав.