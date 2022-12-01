В Красноярском крае полицейские весь день провели на трассе рядом с водителем сломанного автобуса

Фото: скриншот видео ГУ МВД Красноярского края

На трассе Ачинск – Троицкое инспекторы ДПС выручили водителя, автобус которого сломался. Пассажиров рейсового маршрута удалось пересадить на другой транспорт, но сам шофер остался в машине, рассказали в ГУ МВД Красноярского края.

Температура на улице между тем опустилась ниже 30-ти градусов. Инспекторы ведь день провели рядом с автобусом, пока мужчина пытался устранить поломку. В перерывах между попытками он отогревался в патрульной машине.

Когда стало понятно, что на трассе отремонтировать автомобиль не получится, инспекторы сопроводили автобус до теплого бокса в Назарово.

Напомним, на дорогах Красноярского края для водителей открылись пункты обогрева. Добраться до них могут помочь спасатели. Телефон – 112.