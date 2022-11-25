Красноярская госавтоинспекция опубликовала список пунктов обогрева на трассе Р-257 Фото: Мария ЛЕНЦ

В краевом ГИБДД опубликовали пункты обогрева для водителей в Красноярском крае зимой 2022-2023. Рассказываем, где можно согреться в дороге на трассе Р-257.

Список пунктов обогрева на трассе Р-257 в Красноярском крае:

- Минимаркет ООО «25 часов», 24-25 км;

- Ресторан «Маяк», 25-26 км;

- Кафе-закусочная «Шашлыки», 27-29 км;

- Кафе «Мана», 30-32 км;

- Магазин ООО «Гермес», 30-32 км;

- Магазин «Саяны», 30-32 км;

- Магазин ООО «Мана-Сервис», 30-32 км;

- Павильон «У дороги», 30-32 км;

- Павильон «Яр», 30-32 км;

- Кафе «Старый скит», 37-39 км;

- Кафе «Изумруд» ООО «ДиССа», 45-47 км;

- Кафе «Вояж», 45-47 км;

- ООО «Бирюса Плюс», 86 км.

Сотрудники ГИБДД рекомендуют перед долгими загородными поездками проверить свой автомобиль на техническую исправность и проследить за уровнем топлива.

Если же во время поездки вы попали в ДТП или же машина сломалась или заглохла, алгоритм действий следующий:

- выставить предупреждающие значки;

- сообщить о происшествии на телефон экстренных служб «112».