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НовостиПроисшествия1 декабря 2022 1:51

Причиной пожара в ТЦ «Взлетка Плаза» в Красноярске мог стать невыключенный электроприбор

Главную версию назвали в прокуратуре
Антон НИКИТИН
Антон НИКИТИН
Причиной пожара в ТЦ «Взлетка Плаза» в Красноярске мог стать невыключенный электроприбор

Причиной пожара в ТЦ «Взлетка Плаза» в Красноярске мог стать невыключенный электроприбор

Фото: Мария ЛЕНЦ

Причиной крупного пожара в ТЦ «Взлетка Плаза» в Красноярске мог стать оставленный включенным электроприбор в кафе. Об этом сообщает прокуратура края.

Пожар мог начаться в кафе «Нетипичная пельменная». Сейчас устанавливается сумма ущерба собственникам здания торгового центра. Прокуратура выясняет причины и условия возгорания, а также соблюдение собственником и арендаторами ТЦ требований пожарной безопасности.

Напомним, что пожар в ТЦ «Взлетка Плаза» произошел в 6 часов утра 30 ноября. Огонь охватил 200 квадратных метров. Погибших и пострадавших нет.