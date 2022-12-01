Причиной пожара в ТЦ «Взлетка Плаза» в Красноярске мог стать невыключенный электроприбор Фото: Мария ЛЕНЦ

Причиной крупного пожара в ТЦ «Взлетка Плаза» в Красноярске мог стать оставленный включенным электроприбор в кафе. Об этом сообщает прокуратура края.

Пожар мог начаться в кафе «Нетипичная пельменная». Сейчас устанавливается сумма ущерба собственникам здания торгового центра. Прокуратура выясняет причины и условия возгорания, а также соблюдение собственником и арендаторами ТЦ требований пожарной безопасности.

Напомним, что пожар в ТЦ «Взлетка Плаза» произошел в 6 часов утра 30 ноября. Огонь охватил 200 квадратных метров. Погибших и пострадавших нет.