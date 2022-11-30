В Красноярске серьезный пожар захватил 200 квадратных метров ТЦ «Взлетка Plaza»

Фото: МЧС

В Красноярске произошел серьезный пожар в торговом центре «Взлетка Plaza» на улице Весны. Как сообщают «Комсомольской правде-Краснояряск» в пресс-службе МЧС, сообщение о возгорании поступило 05:57 утра по местному времени.

Известно, что загорелась кровля и фасад здания. Информации о пострадавших на данный момент нет. На месте работают 18 единиц техники и 60 человек личного состава.

Фото: МЧС

В 07:51 пожарные смогли локализовать открытый огонь на площади 200 квадратных метров. Борьба с возгоранием все еще продолжается.

На месте также работают сотрудники полиции, они регулируют дорожную обстановку и следят за безопасностью горожан. Автомобилистов и пешеходов просят выбрать альтернативные пути обхода и объезда, во избежание несчастных случаев.

Фото: МЧС

На данный момент 3 экипажа ДПС контролируют движение в районе близлежащих к происшествию улиц.

ВАЖНО: Перекрыт участок улицы Весны от Батурина до Взлётной.

Пока о причинах возгорания еще не сообщается, они будут устанавливаться после того, как пожарные справятся с огнем.