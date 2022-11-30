Появились кадры последствий пожара в ТЦ «Взлетка Plaza» в Красноярске Фото: Юлия КОВАЛЬ

Появились первые кадры последствий пожара в ТЦ «Взлетка Plaza» в Красноярске 30 ноября 2022 года. Показываем фото и видео с места события. Возгорание полностью ликвидировано.

Фото: Юлия КОВАЛЬ

Сообщение о пожаре поступило рано утром – около 06:00 часов. Изначально загорелась кровля торгового центра. Однако огонь частично повредил здание и внутри.

Фото: Юлия КОВАЛЬ

Пожарные достаточно быстро локализовали возгорание на площади 200 квадратных метров, а в 11:04 часов – полностью потушили. К счастью, обошлось без погибших и пострадавших.

Фото: Юлия КОВАЛЬ

После начала тушения «Взлетке Plaza» дорогу возле торгового центра перекрыли, а схему движения общественного транспорта временно изменили, однако вскоре проезжая часть была вновь доступна для водителей. Дорожные службы сейчас просушивают асфальт.

Фото: Рада КОВАЛЬ

Причина воспламенения устанавливается. Однако по сообщению очевидцев, на месте пожара сильно пахло обгоревшим утеплителем, который находился под фасадом.

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