В Красноярском крае с 1 декабря тарифы на электроэнергию вырастут в среднем на 9%

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В Красноярском края с 1 декабря тарифы на электроэнергию вырастут в среднем на 9%. Как сообщают в Министерстве тарифной политики, цена на электричество уже утверждена, изменения коснулись всех категорий тарифов, в том числе дифференцированных по двум или трем зонам суток.

Теперь в домах с электроплитами 1 киловатт-час в пределах социальной нормы будет стоить 2,28 рубля, а сверх неё 3,66. В домах с газовой плитой цена 1 киловатт-часа составит до 3,25 рублей, а сверх социальной нормы — 5,23 рубля.

Напомним, что тарифы на услуги ЖКХ должны были поднять только в июле 2023 года. Но Министерство экономразвития России приняло решение о том, что это необходимо провести в декабре 2022, после этого индексация не будет проводиться до июля 2024 года.