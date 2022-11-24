В Красноярске завершены инженерно-геологические изыскания на нескольких станциях

Строительство метро в Красноярске
Фото: Мария ЛЕНЦ
В Красноярске 24 ноября полностью завершили инженерно-технологические изыскания на станциях «улица Шахтеров», «Площадь Революции» и перегоне от «Карла Маркса» до «улицы Шахтеров». Об этом рассказали в официально телеграм-канале Красноярского метро.
24 ноября губернатор Красноярского края Александр Усс провел заседание штаба по строительству метро, где были подведены промежуточные итоги работы:
- завершены инженерно-технологические изыскания на нескольких станциях и перегонах;
- документация по планировке территории утверждена,
- идет строительство дорог-дублеров на Молокова, будут готовы к Новому году;
- идет подготовка к подключению строительных площадок к электричеству;
- продолжается осмотр зданий в зоне строительства метро.