В Красноярске завершены инженерно-геологические изыскания на нескольких станциях

Строительство метро в Красноярске Фото: Мария ЛЕНЦ

В Красноярске 24 ноября полностью завершили инженерно-технологические изыскания на станциях «улица Шахтеров», «Площадь Революции» и перегоне от «Карла Маркса» до «улицы Шахтеров». Об этом рассказали в официально телеграм-канале Красноярского метро.

24 ноября губернатор Красноярского края Александр Усс провел заседание штаба по строительству метро, где были подведены промежуточные итоги работы:

- завершены инженерно-технологические изыскания на нескольких станциях и перегонах;

- документация по планировке территории утверждена,

- идет строительство дорог-дублеров на Молокова, будут готовы к Новому году;

- идет подготовка к подключению строительных площадок к электричеству;

- продолжается осмотр зданий в зоне строительства метро.