Совет Федераций наградил медалью красноярского школьника, спасшего 6-летнего малыша от агрессивной собаки

no-title Фото: ГУ МЧС по Красноярскому краю

В Совете Федерации Федерального Собрания РФ в Москве торжественно наградили детей, которые проявили мужество в экстремальных ситуациях. Среди них был и 12-летний Ярослав из небольшой деревни в Красноярском крае, который спас 6-летнего ребенка, рассказали в ГУ МЧС.

Об удивительной истории спасения «КП-Красноярск» уже писала. Летом 2022 года мальчик услышал детский крик. Когда он забежал во двор, то увидел, как ребенка схватила большая собака.

Ярослав бросился на помощь и оттащил пса, который едва не прокусил артерию маленького ребенка. После этого подросток донес мальчика к родным, которые вызвали скорую.

Торжественное награждение прошло в рамках Всероссийского гражданско-патриотического проекта «Дети-герои». Всем награжденным ребятам – от 9 до 16 лет, и все они пришли на помощь людям в экстремальных ситуациях.

Проект реализуется с 2014 года. Его цель – привлечь внимание к юным героям России.