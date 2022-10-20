В Красноярском крае 12-летний школьник спас 6-летнего мальчика от агрессивной собаки, вцепившейся в шею ребенка

Ярослава трижды наградили за спасение мальчишки Фото: архив семьи

Эта, не побоюсь слова, героическая история спасения 6-летнего ребенка произошла в небольшой деревне Туругжан, что в 300 километрах от Красноярска. 12-летний Ярослав Буйлов отбил мальчишку от большой агрессивной собаки, которая вцепилась малышу в шею и таскала его по хоздвору. «КП-Красноярск» побеседовали с семьей мальчика, чтобы узнать, что же произошло в тот злополучный день.

Все случилось еще летом 2022 года. Стояла довольно жаркая погода, Ярослав вместе со своим другом собрались на рыбалку. Артём был еще дома, собирал снасти, а Ярик ждал его у ворот. Внезапно со стороны хоздвора послышались детские крики. Сначала школьник подумал, что там просто дети играют, но потом крик изменился – стал отчаянным, ревущим.

Ярослав Буйлов

- Ярослав рассказывал, что это был страшный крик. Он, конечно же, сразу ринулся смотреть, что произошло. Забегает во двор и видит, как большая собака держит мальчика за шею, сильно мотает головой, пытается тащить по двору, футболка ребенка уже была мокрая от крови. Ярик бросается на помощь, начинает бить собаку, пытается оттащить её от маленького. Пёс бросается на него, рвет ему футболку и штаны, пытается вцепиться уже в него, но не получается. Закрыв ребенка собой, он её отогнал, - рассказывает «Комсомолке» бабушка юного героя Светлана Николаевна.

В это время из дома, услышав крики, выбегает хозяйка собаки. Увидев борьбу Ярика с псом, а затем окровавленного ребенка с разорванной раной на шее, она просто цепенеет от ужаса и не может сдвинуться с места.

- Эта собака уже несильно, но кусала детей своей хозяйки. Все знают, что она злая. Её поэтому и убрали на задний двор для охраны, чтобы больше ничего не произошло, - вспоминает бабушка.

Ярослав, понимая, что женщина не может ему ничем помочь, рукой пережимает рану ребенку, чтобы кровь хоть чуть-чуть остановилась, и на себе тащит его к родным. Они жили неподалеку, но пройти нужно несколько домов. Взрослые забрали мальчишку и сразу же повезли к врачу, а Ярик пошел домой.

Ярослав Буйлов Фото: архив семьи

- В тот момент он не испугался, он просто не задумался даже, что это могло чем-то плохим для него кончиться. К счастью, его собака не задела, только одежду порвала. Когда вечером Ярик нам это рассказывал, то к нему уже запоздало пришел страх. Его прям это сильно проняло, - рассказывает Светлана Николаевна.

Через время в гости к Ярославу с благодарностью пришли родные спасенного им мальчика. Привезли охапку воздушных шаров, денежный подарок и рассказали, что с Егоркой* (имя изменено) все хорошо. Но если бы не поступок Ярика, то мальчик мог погибнуть.

- Егору зашили раны, он какое-то время был в больнице под присмотром. Укусы прошли очень-очень близко к жизненно важной артерии, Ярослав вовремя пришел на помощь. Пес еще один раз бы перехватил зубами «поудобней» шею малыша и все бы закончилось совершенно иначе.

Несмотря на самый настоящий геройский поступок, Ярослав не считает, что совершил подвиг.

-У Ярика двое младших братьев и сестренка. Он с ними постоянно нянчится, возится, он очень любит детей. И когда их обижают, то ему обязательно надо за них постоять. Тут точно также. Он просто не смог бы пройти мимо. Для него помощь – это правильно и нормально, он считает, что так должны поступать все.

Благодарность за спасение мальчишки Ярославу выразили не только родные малыша. Но и глава Ужурского района, руководство пожарной части №391 поселка Озеро Учум и руководитель Прилужского сельсовета. Школьнику подарили памятные подарки и вручили благодарность.

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