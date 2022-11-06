В Красноярском крае в аварии на Саяно-Шушенском водохранилище погибли три человека Фото: Мария ЛЕНЦ

6 ноября на границе Красноярского края и Хакасии произошло крушение аэролодки «Пиранья», при котором погибли три человека. Об этом сообщает транспортный СК по СФО.

Все случилось днем в районе реки Кантегир на Саяно-Шушенском водохранилище. Как сообщает МЧС по краю, на месте аварии находилось два плавсредства, в том числе та самая «Пиранья». В обоих суднах в общей сложности находились 7 человек. В кабине «Пираньи» спасатели обнаружили три тела, четырем пассажирам удалось спастись.

В СК на транспорте уточняют, что погибли судоводитель и два пассажира. Следователи проводят проверку по статье «нарушение правил безопасности движения и эксплуатации внутреннего водного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц».