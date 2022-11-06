В Красноярском крае на Саяно-Шушенском водохранилище перевернулась лодка

В Красноярском крае на Саяно-Шушеской ГЭС перевернулась лодка Фото: Мария ЛЕНЦ

6 ноября на Саяно-Шушенской ГЭС перевернулась аэролодка. Как сообщает пресс-служба МЧС по Красноярскому краю, на борту было 7 человек, трое пропали.

Все случилось в 12:50 часов в районе впадения реки Кантагир. Перевернулась аэролодка «Пиранья». В этот момент на судне находились 7 человек, трое из них пропали без вести.

К поисково-спасательной операции привлечены 5 спасателей на одном плавсредстве. К месту происшествия направляются краевые спасатели из Шушенского.