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НовостиПроисшествия6 ноября 2022 7:10

В Красноярском крае на Саяно-Шушенском водохранилище перевернулась лодка

Три человека пропали без вести
Антон НИКИТИН
Антон НИКИТИН
В Красноярском крае на Саяно-Шушеской ГЭС перевернулась лодка

В Красноярском крае на Саяно-Шушеской ГЭС перевернулась лодка

Фото: Мария ЛЕНЦ

6 ноября на Саяно-Шушенской ГЭС перевернулась аэролодка. Как сообщает пресс-служба МЧС по Красноярскому краю, на борту было 7 человек, трое пропали.

Все случилось в 12:50 часов в районе впадения реки Кантагир. Перевернулась аэролодка «Пиранья». В этот момент на судне находились 7 человек, трое из них пропали без вести.

К поисково-спасательной операции привлечены 5 спасателей на одном плавсредстве. К месту происшествия направляются краевые спасатели из Шушенского.