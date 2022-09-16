Лишившемуся рук 17-летнему мальчику из Красноярска установят новые протезы в октябре

Денис с мамой. Фото: Цугленок Наталья
Красноярский подросток Денис Цугленок не теряет надежду получить новые протезы. Без рук парень живет уже 6 лет, он потерял их, получив удар током в 10 тысяч вольт, играя на стройке с друзьями.
После несчастного случая парень едва выжил. Но придя в себя, тогда еще 11-летний мальчик осознал, что лишился рук. Несмотря на эту трагедию, Денис не отчаялся, с тех пор делал все, чтобы жить полноценно, не терпя жалости к себе. И добился немалых успехов.
Фото: Цугленок Наталья
Кроме того, Денис прошел несколько курсов реабилитаций, множество операций. Ему остался один шаг до получения новых протезов, которые заменят руки.
Как «КП-Красноярск» рассказала мама Дениса Наталья, установка протезов планируется в октябре в Москве:
- Сейчас готовимся для поездки за протезами. Будем снова открывать сбор. Нужно около 200 тысяч рублей.
Она добавила, что нынешние временные протезы сильно давят и дают только захват. Новые же будет работать, как полноценная рука.
Реквизиты для помощи Денису Цугленку:
2202200568076473 сбер. Наталья Цугленок Д
89233280125 телефон привязан к карте Сбера.
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