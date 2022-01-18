«Нужно 16 миллионов, а у нас всего 6 тысяч рублей»: мальчик из Красноярска, лишившийся рук, собирает деньги на протезы

Красноярский подросток без рук собирает 15 миллионов рублей на протезы. Фото: Цугленок Наталья

16-летний Денис Цугленок уже 6 лет живет без обеих рук. В 10-летнему возрасте мальчик лишился конечностей в результате несчастного случая – он получил удар током силой 10 тысяч вольт во время игр с друзьями на заброшенной подстанции.

Денис до трагедии. Фото: Цугленок Наталья

После этого жизнь ребенка превратилась в испытание. После рокового удара током врачи буквально вытащили Дениса с того света. Шансы выжить были микроскопические – 10%. А после – ампутация обеих рук, пальцев ног, бесконечная череда больниц, операций.

Такие испытания в столь юном возрасте могли сломить кого угодно. Но Денис с помощью своей мамы Натальи смог выкарабкаться и продолжить жить полной жизнью. Он занимался спортом, играл в компьютер, завел собственный канал на YouTube.

Все это время Денис жил надеждой на то, что сам сможет взять стакан со стола, самостоятельно набрать текст. И осенью 2021 года эти надежды стали превращаться в реальность. Денис уехал в Санкт-Петербург, где в клинике ему установили первые протезы. Парень стал заново учиться пользоваться руками.

Наталья Цугленок рассказала «КП-Красноярск», что эти протезы являются временными:

- Это временные протезы. Они установлены для того, чтобы Денис смог научиться управлять импульсами, натренировал мышцы рук для установки уже «постоянного» протеза. Эту операцию необходимо провести до того, как ему исполнится 18 лет, - рассказывает мама мальчика.

Но камнем преткновения, как это часто бывает, становятся деньги, которых у семьи практически нет. Сумма на установку нового протеза, можно сказать, просто космическая – 15,9 миллионов рублей. Еще около 130 тысяч рублей стоит специальная одежда. Кроме того, на дорогу и проживание в клинике на месяц необходимо около 230-250 тысяч рублей:

Необходимые суммы

- Сейчас у нас лишь 6 тысяч рублей, - констатирует Наталья.

Помочь Денису можно любой суммой. Номер карты Сбера Натальи - 2202 2005 6807 6473.

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