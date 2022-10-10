В Железногорске мошенник под видом полицейского похитил у женщины более 1,4 миллиона рублей

Фото: Мария ЛЕНЦ

В Железногорске мошенник под видом полицейского умудрился похитить у местной жительницы более 1,4 миллиона рублей. Как рассказали в МВД, мужчина убедил женщину, что она помогает ему поймать банду аферистов.

В один момент телефон 59-летней женщины стал разрываться от звонков – звонили якобы из банка, мужской голос рассказывал ей о том, что с её счетом проводятся несанкционированные операции.

Затем с ней связался еще один мужчина – представился сотрудником полиции и убедил её «помочь» следствию. По его версии, он ловил банду аферистов, наживающихся на людях за счет телефонных мошенничеств.

Лжеполицейский был убедителен, жительница Железногорска согласилась ему помочь и стала выполнять все его инструкции. Для «поимки преступников» ей пришлось взять кредит в банке, а затем перевести все средства, а это порядка 1,4 миллиона рублей, на разные счета.

Для правдоподобности, аферист даже встретился с женщиной и вручил ей поддельную повестку для вызова на допрос.

- В результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий, полицейскими в Красноярске был задержан один из подозреваемых. В квартире 36-летнего мужчины полицейские изъяли поддельное удостоверение сотрудника правоохранительных органов, сотовый телефон, системный блок компьютера, - пояснили в МВД.

Расследование уголовного дела продолжается.