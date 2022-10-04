Сгоревший в Красноярске автобус не был пассажирским

Фото: ИВАНОВА Диана

Автобус, который сгорел в районе «Июня» в Красноярске, не был пассажирским. Об этом сообщили в краевом ГИБДД. В салоне автобуса в момент ЧП находился один водитель – он позже пояснил полицейским, что не осуществляет пассажирские перевозки.

Отметим, что возгорание автобуса произошло в районе автобусной остановки «Октябрьская». По словам водителя, это совпадение – на самом деле он не собирался останавливаться у остановки, а ехал в автосервис.

Возгорание произошло из-за некой технической неисправности, ее еще предстоит установить. Сейчас на месте работают инспекторы ГИБДД – остов автобуса пока не убрали, поэтому полицейские занимаются регулировкой движения.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

В Красноярске маршрутный автобус сгорел за несколько минут (подробнее)