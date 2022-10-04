В Красноярске маршрутный автобус сгорел за несколько минут Фото: ИВАНОВА Диана

В Красноярске загорелся маршрутный автобус. Прямо на выезде с Октябрьского моста на левобережье, на остановке «Октябрьская». Огонь был настолько сильным, что салон выгорел за считанные минуты. Приехавшим на вызов пожарным осталось только локализовать пламя, чтобы не перекинулось на сторону. Очевидцы слышали хлопки с места. Выгорело все, что могло, остался металлический корпус.

Фото: ИВАНОВА Диана

Корреспондент «Комсомольской правды»-Красноярск передает с места ЧП:

- Сначала был густой дым. Затем открытое пламя с передней части салона, постепенно охватило весь автобус. Сгорело все, невозможно даже установить, какой это был маршрут и номер техники. Машин скорой помощи поблизости нет, людей тоже. Думаю, пассажиров было мало и когда водитель остановился и открыл двери, все выскочили. Во всяком случае пострадавших не видно.

Фото: ИВАНОВА Диана

В ГУ МЧС России по краю добавили, что сообщение о возгорании поступило на телефон экстренной службы в 16:50. На месте работают 5 человек и одна цистерна. Площадь 20 квадратных метров. В автобусе находился только водитель, не пострадал.

Фото: ИВАНОВА Диана

Фото: ИВАНОВА Диана

Фото: ИВАНОВА Диана