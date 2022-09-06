Момент падения хоккейных ворот на 7-летнего ребенка в Красноярске попал на видео

Фото: скриншот с видео телеграм-канала preo_24

В Красноярске на видео попал момент падения хоккейных ворот на 7-летнего мальчика. ЧП запечатлела камера уличного видеонаблюдения, а сам ролик опубликовал телеграм-канал preo_24.

На кадрах видно, как мальчишка под присмотром двух взрослых играет в футбол на хоккейном корте. В один момент он подбегает к воротам и виснет на них. Конструкция под весом ребенка начинает заваливаться и падает, мальчик оказывается на земле и серьезно ударяется головой.

Напомним, что страшное происшествие произошло вечером 5 сентября возле дома на Авиаторов, 45. После удара ребенок был доставлен в больницу, его состояние сейчас стабильно тяжелое. Как рассказали «Комсомольской правде» в Следственном комитете, следователи завели уголовное дело по статье «оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека».