В Красноярске хоккейные ворота упали на ребенка, мальчишка в больнице

Фото: скриншот с видео телеграм-канала preo_24

В Красноярске вновь незакрепленные, на этот раз хоккейные ворота упали на ребенка. Об этом сообщает телеграм-канал Preo_24. ЧП произошло в хоккейной коробке около дома на Авиаторов, 45.

Мальчишка с родителями играл в футбол, когда в один момент решил повиснуть на воротах. Хоккейная рамка оказалась незакрепленной и рухнула вместе с ребенком.

Известно, что сейчас мальчик находится в больнице с травмами. Пока о его состоянии ничего неизвестно, «Комсомольская правда» запросила информацию в 20-й больнице.

В Следственном комитете сообщили, что сейчас ведомство начало доследственную проверку. Подробности о случившемся выясняют специалисты.

Пока неизвестно, почему эти злополучные ворота вновь оказались незакрепленными. Кто ими заведует? Кто должен был следить за спортивным инвентарем?

Почему предыдущие аналогичные случаи ничему не учат ответсвенных за ворота людей? Ведь буквально несколько месяцев назад, в мае 2022 года 13-летнему Савелию буквально размозжило голову упавшими воротами на спортивной площадке. Парнишка провел несколько недель в коме, получил тяжелые травмы, но, к счастью выжил и активно восстанавливается. Уголовное дело находится в стадии расследования.

UPD: В Следственном комитете сообщили, что после падения ворот на ребенка заведено уголовное дело. Мальчишка находится в стабильно тяжелом состоянии.

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