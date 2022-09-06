В Красноярске завели уголовное дело после падения хоккейных ворот на 7-летнего ребенка

Фото: скриншот с видео телеграм-канала preo_24

В Красноярске незакрепленные хоккейные ворота упали на 7-летнего мальчишку – сейчас ребенок находится в больнице, его состояние стабильно тяжелое. Как рассказали «Комсомольской правде» в Следственном комитете, следователи завели уголовное дело по статье «оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека».

ЧП произошло вечером 5 сентября. 7-летний мальчишка находился в хоккейной коробке возле дома на Авиаторов,45 вместе с бабушкой и дедушкой. Они дружно играли в футбол, ничего не предвещало беды. В один момент ребенок решил повиснуть на хоккейных воротах, которые, к несчастью, не были закреплены. Рамка рухнула вместе с мальчиком и придавила его своим весом. Удар пришелся в область головы.

- С телесными повреждениями в виде открытой черепно-мозговой травмы мальчика доставили в КГБУЗ «КМКБ №20 им. И.С. Берзона». Сейчас ему оказывается вся необходимая медицинская помощь, - пояснила помощник руководителя ГСУ СК по Красноярскому краю и Республике Хакасия Юлия Арбузова.

Пока неизвестно, почему эти злополучные ворота вновь оказались незакрепленными. Кто ими заведует? Кто должен был следить за спортивным инвентарем?

Почему предыдущие аналогичные случаи ничему не учат ответственных за ворота людей? Ведь буквально несколько месяцев назад, в мае 2022 года 13-летнему Савелию буквально размозжило голову упавшими воротами на спортивной площадке. Парнишка провел несколько недель в коме, получил тяжелые травмы, но, к счастью выжил и активно восстанавливается. Уголовное дело находится в стадии расследования.

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