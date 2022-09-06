Фото: скриншот из видео ЧП Красноярск

Прокуратура раскрыла подробности стрельбы в Красноярске из травмата «Оса» 4 сентября. Личность подозреваемого установлена.

В ведомстве рассказали, что все произошло в фойе ресторана «Нью-Йорк» в ночь с 3 на 4 сентября. Ранее судимый за убийство рецидивист по два раза выстрелил в область головы двум посетителям. Его личность уже установлена, сейчас мужчину разыскивают полицейские. Оба пострадавших находятся в больнице.

Красноярская прокуратура также изъяла дело у полиции и передала его в производство следственного комитета. Прокуратура также проводит проверку