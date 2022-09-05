В центре Красноярска двух мужчин расстреляли из травматического пистолета. Фото: ЧП Красноярск

Рано утром 4 сентября в центре Красноярска мужчина расстрелял из травматического пистолета двух посетителей бара. Об этом сообщает МВД по краю.

Все произошло возле бара «Амстердам» на Театральной площади. Между тремя мужчинами возник конфликт, в итоге один из них вытащил травматический пистолет «Оса» расстрелял обидчиков.

Фотографии одного из мужчин опубликовали в паблике "ЧП Красноярск". Крови было так много, что шансов на то, что красноярец выжил визуально было не так много. Но в полиции заявили, что несмотря на жуткие ранения (два огнестрельных ранения в лицо), посетитель бара выжил. Выжил и второй пострадавший, оба находятся в больнице.

В полиции сообщают, что личность стрелявшего уже установлена. Сейчас его разыскивают оперативники. Полицейские завели уголовное дело по статье «причинение тяжкого вреда здоровью двум или более лицам».