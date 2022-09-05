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Происшествия5 сентября 2022 6:37

Видео конфликта со стрельбой в центре Красноярска опубликовано в соцсетях

Видео расстрела двух мужчин из «Осы» на Театральной площади в Красноярске в 2022 году опубликовано в соцсетях
Антон НИКИТИН
Антон НИКИТИН
Скришот из видео "ЧП Красноярск"

Скришот из видео "ЧП Красноярск"

В соцсетях появилось видео конфликта со стрельбой в Красноярске у бара «Амстердам». Кадры выложил телеграм-канал «ЧП Красноярск».

Судя по кадрам, возле бара два молодых человека с явно агрессивным настроем окружили еще одного парня, держащего бумажный пакет с каким-то напитком. В этот момент мимо проходил мужчина, он поднялся по ступенькам, послушал разговор троицы. Через несколько секунд в его руке появилось оружие. Он дважды выстрелил в предполагаемых агрессоров, после чего видео обрывается.

В итоге оба оказались в больнице. Один из парней получил два выстрела, как оказалось, из травмата «Оса» в лицо. Стрелявшего сейчас разыскивают полицейские. Заведено уголовное дело по статье «причинение тяжкого вреда здоровью двум или более лицам».

Видео содержит насилие и жестокость, поэтому на нашем сайте его публиковать мы не может. Посмотреть его можно в нашем телеграм-канале.