Появился второй кандидат на пост мэра Красноярска Фото: Мария ЛЕНЦ

Появился второй кандидат на пост главы Красноярска, им стал бизнесмен Михаил Пашин. Хотя, если говорить конкретно, первый кандидат пока только выразил свои намерения – это председатель правления Союза десантников Красноярского края Александр Шадрин. Тогда как второй кандидат уже подал официальную заявку в городской Совет. Известно, что Михаил Пашин – предприниматель, но и председатель как минимум четырех организаций и союзов.

Напомним, что 2 августа Сергей Еремин официально сложил с себя полномочия и перешел на работу в команду губернатора Красноярского края, он курирует вопросы благоустройства в масштабах края. Заявки от кандидатов принимаются до 2 сентября. Поскольку прямые выборы градоначальника в Красноярске отменены, все кандидаты должны будут представить на суд комиссии (в которую войдут депутаты Горсовета и Заксобрания края) свою концепцию социально-экономического развития города. В первом туре останется два кандидата с самыми перспективными планами. Победитель определится по балам.