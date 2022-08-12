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Общество12 августа 2022 3:35

Появился второй кандидат на пост мэра Красноярска

Им стал бизнесмен Михаил Пашин
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
Появился второй кандидат на пост мэра Красноярска

Появился второй кандидат на пост мэра Красноярска

Фото: Мария ЛЕНЦ

Появился второй кандидат на пост главы Красноярска, им стал бизнесмен Михаил Пашин. Хотя, если говорить конкретно, первый кандидат пока только выразил свои намерения – это председатель правления Союза десантников Красноярского края Александр Шадрин. Тогда как второй кандидат уже подал официальную заявку в городской Совет. Известно, что Михаил Пашин – предприниматель, но и председатель как минимум четырех организаций и союзов.

Напомним, что 2 августа Сергей Еремин официально сложил с себя полномочия и перешел на работу в команду губернатора Красноярского края, он курирует вопросы благоустройства в масштабах края. Заявки от кандидатов принимаются до 2 сентября. Поскольку прямые выборы градоначальника в Красноярске отменены, все кандидаты должны будут представить на суд комиссии (в которую войдут депутаты Горсовета и Заксобрания края) свою концепцию социально-экономического развития города. В первом туре останется два кандидата с самыми перспективными планами. Победитель определится по балам.