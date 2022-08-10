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Общество10 августа 2022 10:49

Стал известен первый кандидат на пост мэра Красноярска

Глава краевого союза десантников Александр Щадрин
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
Стал известен первый кандидат на пост мэра Красноярска

Стал известен первый кандидат на пост мэра Красноярска

Фото: Мария ЛЕНЦ

Неделю назад, 2 августа, Сергей Еремин сложил с себя полномочия главы Красноярска, а Горсовет принял его отставку. И с тех пор горожане гадают: кто же вступит в предвыборную гонку, кому захочется взять на себя ответственность. И вот стало известно имя первого претендента. Это председатель правления Союза десантников Красноярского края Александр Шадрин. Несмотря на то, что его поддерживает фонд ветеранов-афганцев, баллотироваться Шадрин намерен, как независимый кандидат. Документы для официальной регистрации своей заявки он подаст в Горсовет в конце августа.

Добавим, что поскольку прямые выборы градоначальника в Красноярске отменены, все кандидаты должны будут представить на суд комиссии (в которую войдут депутаты Горсовета и Заксобрания края) свою концепцию социально-экономического развития города. В первом туре останется два кандидата с самыми перспективными планами. Победитель определится по балам.