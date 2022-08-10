Стал известен первый кандидат на пост мэра Красноярска Фото: Мария ЛЕНЦ

Неделю назад, 2 августа, Сергей Еремин сложил с себя полномочия главы Красноярска, а Горсовет принял его отставку. И с тех пор горожане гадают: кто же вступит в предвыборную гонку, кому захочется взять на себя ответственность. И вот стало известно имя первого претендента. Это председатель правления Союза десантников Красноярского края Александр Шадрин. Несмотря на то, что его поддерживает фонд ветеранов-афганцев, баллотироваться Шадрин намерен, как независимый кандидат. Документы для официальной регистрации своей заявки он подаст в Горсовет в конце августа.

Добавим, что поскольку прямые выборы градоначальника в Красноярске отменены, все кандидаты должны будут представить на суд комиссии (в которую войдут депутаты Горсовета и Заксобрания края) свою концепцию социально-экономического развития города. В первом туре останется два кандидата с самыми перспективными планами. Победитель определится по балам.