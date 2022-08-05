В Красноярске будут судить отца за смерть ребенка от нападения собаки

Двор дома, где произошла трагедия. Фото: прокуратура Красноярского края

В Красноярске передано в суд дело отца мальчика, погибшего во время игры с собакой. Как сообщает пресс-служба региональной прокуратуры, мужчину обвиняют в оставлении ребенка в опасности и причинении смерти по неосторожности.

Трагедия произошла 18 мая во дворе частного дома в Центральном районе Красноярска. Оставленный без присмотра 5-летний мальчик играл с псом во дворе. В какой-то момент собака напала на ребенка и перекусила сонную артерию. Малыш скончался.

Отец в момент трагедии находился дома, а мама мальчика – на работе. Собака была приобретена в 2021 году. На профилактическом учете семья не состояла. 5 августа прокуратура передала дело в Центральный районный суд Красноярска.