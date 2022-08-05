В Дивногорске завершены поиски пропавшей 20-летней девушки с татуировкой чертика Фото: Мария ЛЕНЦ

5 августа в Дивногорске, что под Красноярском, завершились поиски 20-летней пропавшей Миланьи Бутаковой. Об этом «КП-Красноярск» сообщила руководитель волонтеров Оксана Василишина.

Девушка сама вышла на связь со своими друзьями. Сейчас с ней общаются полицейские, которые выясняют, где находилась Миланья четыре дня.

Напомним, что девушка пропала 1 августа в Дивногорске Красноярского края. Особой приметой во время поисков считалась татуировка «лицо чертика» на руке пропавшей.