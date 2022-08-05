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Происшествия5 августа 2022 4:53

Под Красноярском пропала 20-летняя девушка с татуировкой «лицо чертика»

Сейчас проверяются сообщения об обнаружении девушки
Антон НИКИТИН
Антон НИКИТИН
Под Красноярском пропала 20-летняя девушка с татуировкой «лицо чертика». Фото: vk.com/poiskdeteikrasnoyarsk

Под Красноярском пропала 20-летняя девушка с татуировкой «лицо чертика». Фото: vk.com/poiskdeteikrasnoyarsk

В Дивногорске с 1 августа разыскивают 20-летнюю девушку. Об этом сообщают волонтеры «Поиска пропавших детей - Красноярск».

1 августа 2022 года в 10 часов Миланья Бутакова вышла из дома на Патриса Лумумбы, 2 и не вернулась. Рост девушки 165 см, у нее карие глаза и прямые темно-русые волосы. На правой руке татуировка – «лицо чертика».

Утром 5 августа начали появляться сведенья о том, что девушка нашлась. Сейчас волонтеры проверяют информацию.