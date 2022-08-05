В Красноярском крае частично локализовали лесной пожар на озере Лама. Фото: Лесопожарный центр

5 августа лесным пожарным удалось частично локализовать пожар на озере Лама в Красноярском крае. Об этом «КП-Красноярск» сообщили в Лесопожарном центре.

В тушении задействованы три группы Лесопожарного центра, тушить огонь помогают и арендаторы участков. Очаг возгорания действует в труднодоступной зоне, куда добраться можно только по воде или воздуху в хорошую погоду. Так как доставить к месту тушения спецтехнику невозможно, приходится тушить вручную.

- На данный момент пожар частично локализован и открытого горения нет. Наблюдаются отдельные очаги тления лесной подстилки, где мох, плотная трава. Поэтому создается задымление на определенных участках. Для тушения огня специалисты применяют мотопомпы путем прокладывания рукавов и забором воды из самого озера, а также окапывают кромки пожара во избежание распространения огня, - рассказал первый заместитель министра лестного хозяйства Красноярского края Алексей Большаков.

Напомним, что 3 августа на берегу озера Лама (120 километров от Норильска) загорелась моховая подстилка. Это вызвало масштабный лесной пожар.