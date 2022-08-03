На севере Красноярского края тушат лесной пожар на побережье озера Лама Фото: Мария ЛЕНЦ

3 августа в Красноярском крае загорелось побережье на озере Лама. Тушением пожара занимается Лесопожарный центр.

Изначально на берегу озера загорелся мох. В итоге огонь серьезно разгорелся. Озеро Лама находится в труднодоступной зоне – в 120 километрах от Норильска. Добраться туда можно только по воде. Сейчас там горит подстилка мха, толщина которой достигает 30 сантиметров.

Тушение огня осложняется порывистым ветром, из-за которого возникла серьезная задымленность. Однако к месту направлена дополнительная группа Лесопожарного центра, а также силы арендаторов лесных участков. Потушить пожар планируется в течение двух дней. Опасности населенным пунктам и инфраструктуре нет.