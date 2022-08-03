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Происшествия3 августа 2022 8:24

На севере Красноярского края тушат лесной пожар на побережье озера Лама

Угрозы населенным пунктам нет
Антон НИКИТИН
Антон НИКИТИН
На севере Красноярского края тушат лесной пожар на побережье озера Лама

На севере Красноярского края тушат лесной пожар на побережье озера Лама

Фото: Мария ЛЕНЦ

3 августа в Красноярском крае загорелось побережье на озере Лама. Тушением пожара занимается Лесопожарный центр.

Изначально на берегу озера загорелся мох. В итоге огонь серьезно разгорелся. Озеро Лама находится в труднодоступной зоне – в 120 километрах от Норильска. Добраться туда можно только по воде. Сейчас там горит подстилка мха, толщина которой достигает 30 сантиметров.

Тушение огня осложняется порывистым ветром, из-за которого возникла серьезная задымленность. Однако к месту направлена дополнительная группа Лесопожарного центра, а также силы арендаторов лесных участков. Потушить пожар планируется в течение двух дней. Опасности населенным пунктам и инфраструктуре нет.