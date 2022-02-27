Красноярцам вернут деньги за билеты на отмененные рейсы Фото: Мария ЛЕНЦ

Жителям Красноярского края вернут деньги за билеты на отмененные рейсы. Региональное управление Роспотребнадзора еще раз подтвердило это информацию, сославшись на Правила воздушных перевозок. В ведомстве напомнили, что, цитируем, «в случае отмены или задержки рейса, изменения маршрута перевозки либо выполнения рейса не по расписанию пассажир имеет право на возврат уплаченной за воздушную перевозку провозной платы».

Учитывая форс-мажорные обстоятельства, а именно приостановку работы ряда аэропортов юга России 24 февраля, а также невозможность выполнения авиакомпаниями рейсов, красноярцы имеют право либо вернуть полностью деньги, либо отменять билеты на другие даты. Для этого необходимо обратиться к авиаперевозчику или организации, у которой приобретались билеты, и подать соответствующее заявление.

На всякий случай, если будут вопросы и понадобится консультация при составлении заявлений к перевозчикам, потребители могут позвонить специалистам краевого Роспотребнадзора по телефону: 8 (391) 226 89 50.