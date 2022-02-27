В Лесосибирске ночью легковая иномарка заехали под «Камаз», погибли три человека. Фото: ГИБДД края

Еще одна трагическая новость о дорожно-транспортном происшествии пришла из Лесосибирска. Сотрудники госавтоинспекции выясняют обстоятельства. На этот час известны некоторые подробности, которыми с «Комсомольской правдой»-Красноярск поделились в пресс-службе ГИБДД.

По предварительным данным трагедия произошла около 2:20 ночи 27 февраля на 126 километре автодороги Мотыгино – Широкий Лог. Hyundai Solaris направлялась со стороны поселка Стрелка в сторону Новоангарска. По непонятным пока причинам 26-летний водитель выехал на встречную полосу и по роковому стечению обстоятельств влобовую врезался в «Камаз». Погиб он сам и два его пассажиры, одному из которых 21 год, другому 30 лет. Судя по фото, грузовик оказался на боку на обочине.

- Сотрудниками полиции по данному факту проводится доследственная проверка в рамках УПК РФ, - прокомментировали в полиции.

Добавим, что минувшей ночью на глубоком обходе Красноярска погиб водитель грузовика. А в Рыбинском районе после столкновения с рейсовым автобусом автомобиль «Ладу Приору» разорвало пополам.