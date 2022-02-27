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Происшествия27 февраля 2022 2:51

На глубоком обходе Красноярска погиб водитель грузовика

Он наехал ночью на ограждение
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
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На глубоком обходе Красноярска погиб водитель грузовика. Фото: ГИБДД

На глубоком обходе Красноярска погиб водитель грузовика. Фото: ГИБДД

Минувшей ночью, с 26 на 27 февраля, на 24 километре автодороги "Глубокий обход Красноярска" (в составе «Р255» Сибирь) произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого погиб человек. В пресс-службе полиции эту информацию «Комсомольской правде»-Красноярск подтвердили и рассказали подробности.

Предварительно известно, что 52-летний водитель грузового автомобиля «Вольво» допустил наезд на дорожное ограждение, после чего грузовик вместе с прицепом опрокинулся. Мужчина скончался от тяжелых травм, несовместимых с жизнью. Точные причины станут известны после необходимых экспертиз.

ГИБДД призывает водителей соблюдать правила дорожного движения и выбирать скорость, которая позволит им контролировать автомобиль в любых условиях, с учетом погоды и состояния дорожного покрытия.