В Красноярском крае в аварии с рейсовым автобусом «Ладу Приору» разорвало пополам. Фото: краевая прокуратура

Страшную картину наблюдали воскресным утром 27 февраля те, кто проезжал по трассе Р255 «Сибирь» в Рыбинском районе. Разорванный напополам легковой автомобиль посреди дороги и чуть поодаль вылетевший на обочину автобус. К этому времени тело погибшего уже увезли. Прокуратура края организовала проверку по факту этого дорожно-транспортного происшествия.

Предварительно установлено, что смертельное ДТП произошло в 4:30 утра в 30 километрах от города Заозерный. За рулем «Лады Приоры» находился 37-летний водитель, он направлялся со стороны Красноярска в сторону Кодинска и по каким-то причинам выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с рейсовым автобусом, который ехал из Кодинска в Красноярск. В салоне ехали 16 пассажиров. В результате аварии никто из тех, кто находился в автобусе, не пострадал. Всех отправили к месту назначения попутным рейсом. Но водитель легкового автомобиля от полученных травм скончался на месте, рассказали «Комсомольской правде»-Красноярск в пресс-службе прокуратуры.

Добавим, что водителя автобуса проверили – он был трезв. Из салона автобуса дорожные полицейские изъяли видеозаписи, они должны помочь установить обстоятельства смертельного ДТП.