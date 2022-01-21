Розовый фламинго Гриша, найденный в Якутии, прибыл в Красноярск

Фламинго Гриша Фото: minecologia_yakutia

Розовый фламинго Гриша, найденный в Ленском лесу Якутии, прибыл в красноярский парк флоры и фауны «Роев ручей». Как сообщает министерство экологии Якутии, полет птичка перенесла нормально. Гришу сопровождала госинспектор природного парка «Живые алмазы Якутии» София Ыракыева.

Сейчас фламинго находится в карантинной зоне, через месяц он переедет в павильон к своим новым сородичам.

- Птица перелет перенесла хорошо. Неудобство пассажирам не доставила, перевозили ее в специальной коробке с отверстиями. Работники зоопарка очень ждали прилета нового обитателя. В данный момент, в этом зоопарке содержатся еще 11 розовых фламинго, - рассказала госинспектор о путешествии Гриши.

Напомним, что розового фламинго обнаружили в довольно экзотичном для птице месте – Ленском районе Якутии. Инспекторы поместили ее на временную передержку в Природном парке «Живые алмазы Якутии» в Мирном. Затем было принято решение отправить Гришу в Красноярск из-за высоких требований по содержанию таких птиц в неволе и невозможностью выпуска в настоящее время в естественную среду обитания.