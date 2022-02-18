Стал известны подробности гибели рабочего при пожаре возле поселка Высокогорский в Красноярском крае. Фото: СК

Стали известны подробности гибели мужчины при пожаре, который случился утром 18 февраля в строительном вагончике вблизи поселка Высокогорский Енисейского района. В пресс-службе ГСУ СК Росси по Красноярскому краю и Республике Хакасии рассказали «Комсомольской правде»-Красноярск, что 54-летний житель Емельяновского района приехал накануне, 17 февраля, чтобы устроить на работу вахтовым методом на строительство моста или дорожной развязки к нему.

Мужчина поселился в вагончике с другим рабочим. Вагончик отапливался с помощью тепловой пушки. Рано утром, около 6 часов оба проснулись и увидели, что горят (добавим, что информация на телефон экстренной службы поступила в 6:16 часов). Выскочили на улицу. Но затем новичок решил, что нужно спасти документы, которые остались внутри. Вернулся за ними в вагончик и больше не вышел.

Предварительная причина возгорания – несоблюдение правил пожарной безопасности при эксплуатации теплогенерирующих устройств. Назначены экспертизы, чтобы установить точные причины смерти погибшего и причины пожара. По результатам будет принято решение о возбуждении уголовного дела, сообщили в региональном следкоме.