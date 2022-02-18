В Красноярском крае в вахтовом поселке произошел пожар

В Красноярском крае в вахтовом поселке, расположенном недалеко от строящегося Высокогорского моста через Енисей (сам поселок не принадлежит строителям) произошло ЧП. Там загорелся строительный вагончик. Информацию «Комсомольской правде»-Красноярск подтвердили в пресс-службе ГУ МЧС России по краю. Известно, что о пожаре стало известно в 6:16 утра сегодня, 18 февраля. На ликвидацию ушло почти два часа – огонь окончательно потушили в 8:05 утра. Выгорела площадь 18 квадратных метров. На тушении работали три единицы техники и шесть человек личного состава. К сожалению, есть погибший – один человек из числа рабочих – строителей. Обстоятельства трагедии и причины возгорания неизвестны, в этом будут разбираться следователи.