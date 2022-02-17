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Росимущество проверит законность продажи Красноярского ипподрома. Об этом заявил депутат Государственной Думы Александр Дроздов в своем инстаграм-аккаунте.

Оказалось, что за помощью к депутату обратилась группа работников Красноярского ипподрома. Сотрудники посчитали, что основания для признания объекта непрофильным - недостаточная площадь для размещения конноспортивного комплекса, отсутствие парковок и высокая кадастровая стоимость объекта являются несущественными.

После того, как Дроздов узнал подробности истории продажи ипподрома, он отправил запросы в Генеральную прокуратуру России и другие профильные ведомства.

Росимущество сообщило депутату о том, что направит запрос в Минсельхоз для уточнения возможных негативных последствий из-за исключения Красноярского ипподрома из состава активов АО «Российские ипподромы». Также будет проведена проверка законности признания Красноярского ипподрома непрофильным активом.