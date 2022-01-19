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Общество19 января 2022 3:35

Красноярский ипподром могут продать за 600 миллионов как «непрофильный актив»

Аукцион назначен уже на 16 марта
Денис ДЕНИСОВ
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Красноярскому ипподрому более 100 лет

Красноярскому ипподрому более 100 лет

Фото: Мария ЛЕНЦ

В воскресное утро 9 января на красноярском ипподроме собралось около тысячи человек. Те, кто бывает здесь часто, подтверждают – такую аудиторию редко собирают даже крупные соревнования. Учитывая, что сейчас «не сезон» - это практически рекорд. Печально, что повод собраться не самый позитивный. Красноярский ипподром хотят продать за 600 миллионов рублей – как непрофильный актив. В ситуации разбиралась «КП».

Причины продажи

Красноярскому ипподрому более 100 лет. Первые бега прошли в 1900 году и проходили до первой мировой. Как советскую организацию, его возродили в 1924. С этой даты принято вести возраст стадиона. Однако, до формального юбилея он рискует не дожить. Аукцион назначен уже на 16 марта.

Фото: Мария ЛЕНЦ

- Я думаю краевая исполнительная и законодательная власти обязаны обратиться в минсельхоз России и Росимущество. Сообщить о том, что это профильный ипподром, и он используется по назначению. Да и вообще, задать вопрос о странных тенденциях в работе АО «Росипподромы», - рассказывает судья и комментатор ипподрома Андрей Шевелев.

АО «Росипподромы» - это организация, созданию которой содействовал Дмитрий Медведев в бытность своего президентства. Структура задумывалась с целью сплочения всех ипподромов, развития племенного коневодства и тренинга лошадей. Красноярский ипподром работает именно в этих направлениях, но хозяйствующая организация решила, что это актив.

Фото: Мария ЛЕНЦ

Пока несколько десятков всадников выстраиваются для демонстративного круга по дорожке, Андрей Шевелев, в громкоговоритель комментаторской будки перечисляет пункты, которые, по мнению федерального министерства сельского хозяйства, характеризует ипподром как непрофильный. У ипподрома нет своей парковки, он находится близко к кладбищу и промзоне, а высокий земельный налог не позволяет площадке быть рентабельной.

Фото: Мария ЛЕНЦ

Первый аргумент разбивается сразу. У ипподрома две бесплатных парковки (на одной из них оставили автомобиль и корреспонденты «КП»). Довод о близости к Троицкому кладбищу участники флешмоба так же отрицают – там приостановлены захоронения. Около стадиона и вправду есть несколько складских и промышленных помещений, но назвать их «промзоной» - как минимум преувеличение. Что касается земельного налога, то он действительно огромен. Его можно было бы уменьшить при помощи вполне законной процедуры. А учитывая, что 100% акций «Росипподромы» принадлежат государству, то сделать это можно было давно и без серьезных препятствий. Но только в том случае если бы «Росипподромы» действительно преследовала декларируемые цели.

Участница инициативной группы Светлана Калюская (ее лошадь содержится в конюшнях ипподрома):

Фото: Мария ЛЕНЦ

- Мы же не бесплатно тут стоим, мы же им платим. «Росипподромы» около 5 миллионов в год только аренды получают со всех коневладельцев. Соревнования мы проводим своими силами. Никто ничего в них не вкладывает. Давайте спросим – почему они плохие менеджеры? Почему они не могут этим местом грамотно управлять?

Помимо спортивной подготовки, здесь тренируются любители, проводят занятия с детьми и пенсионерами.

Фото: Мария ЛЕНЦ

- У меня ребенок занимается конным спортом, и я бы не хотела, чтобы у нас забирали это место. У нас есть проблемы по ортопедии, и врач направил именно сюда. Ездить за город, как предлагают власти, нам неудобно и мы, скорее всего не сможем продолжать. Да, ипподром в не очень хорошем состоянии, но это не является проблемой. Мы сами готовы помогать. И убраться и что-то покрасить и за лошадьми ухаживать – говорит Оксана, мама 12-ти летней наездницы.

Что городу нужнее?

Официальных данных, что может появиться на месте ипподрома в случае его переноса (предполагается – в Емельяново) нет, поэтому люди предполагают разное. Первое – новый микрорайон, ведь ипподром находится почти в центре города. Тут уже есть все необходимые сети и социальная инфраструктура. Но все ли измеряется только материальной выгодой...

Фото: Мария ЛЕНЦ

- В этом году на центральном московском ипподроме на молодежном чемпионате наездников, уж простите мне такую конюшенную грубость – просто порвали всех – рассказывает Андрей Шевелев. - Первое место занял Сергей Крикс, который начинал здесь и у нас. А третье место занял Григорий Гришин младший. Он вырос на нашем ипподроме. У нас есть такая шутка – дети воспитанные лошадьми. Ипподромная работа – это обычно семейная традиция. И если с ней что-то произойдет, это будет такое прерывание традиции и такая потеря опытных кадров, которую возместить уже будет невозможно.

Фото: Мария ЛЕНЦ

Что будет дальше, предположить пока сложно. «КП» будет следить за развитием событий, а вы можете высказать свое мнение по теме на всех ресурсах «Комсомольской правды» в социальных сетях и на сайте kp.ru

Общество: ПОРТРЕТ ЯВЛЕНИЯ