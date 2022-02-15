Красноярский край до конца недели выйдет на пик заболеваемости коронавирусом Фото: Мария ЛЕНЦ

15 февраля министр здравоохранения Красноярского края Борис Немик рассказал, когда пятая волна коронавируса достигнет своего пика.

По словам Немика, на пиковые показатели очередная волна коронавируса должна выйти уже на текущей неделе, после чего последует спад. Пока уровень заболеваемости остается на стабильном уровне, при этом главный санитарный врач края Дмитрий Горяев сообщил, что наметилась тенденция на замедление распространения инфекции.

На 14 февраля 2022 года занятость коечного фонда в Красноярском крае составляет 90%. При этом в инфекционных госпиталях готовы развернуть новые места для больных коронавирусом. За последние сутки коронавирусом в регионе ковидом заразились еще 7 112 человек.