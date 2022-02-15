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Общество15 февраля 2022 2:41

В Красноярском крае снижается заболеваемость ОРВИ и гриппом

Однако показатель все еще выше эпидпорога
Антон НИКИТИН
Антон НИКИТИН
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В Красноярском крае снижается заболеваемость ОРВИ и гриппом

В Красноярском крае снижается заболеваемость ОРВИ и гриппом

Фото: Мария ЛЕНЦ

В Красноярском крае наметилось снижение уровня заболеваемости ОРВИ и гриппом. Об этом сообщает глава регионального Роспотребнадзора Дмитрий Горяев.

По его словам, тенденция к снижению заболеваемости наблюдается во всех возрастных группах, кроме детей от 0 до 2 лет. Однако недельный эпидпорог все еще выше нормы – на 33,7%.

Всего в больницы Красноярского края с признаками ОРВИ и гриппа обратились 39313 человек, большая часть из них в Красноярске – 21 347 (54,3%).

При этом Дмитрий Горяев отмечает, что говорить о снижении уровня заболеваемости ковидом преждевременно. Однако отмечается замедление распространения вируса.