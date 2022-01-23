«Одна вцепилась в ноги, прокусив джинсы»: в Якутске бродячие собаки напали на мужчину Фото: Мария ЛЕНЦ

В Якутске произошло очередное нападение собак на человека. 23 января стая налетела на взрослого мужчину, который шел вместе с другом по улице. Он сумел отбиться только тогда когда случайно убил одну из дворняг.

— Когда вышел на улицу встретить друга, ко мне подбежала свора собак. Напали без всякого повода. Причем друга не трогали, что странно. Одна из них вцепилась в мою ногу, прокусив джинсы, подштанники. Остальные нападали, гавкали. Такой ор стоял!— рассказал Андрей.

Он рассказал, что защищаясь, успел вцепиться одной из собак в горло.

Мужчина получил глубокую рану ноги. Фото: sakhaday

— Оказалось, сломал кадык. Как только собака упала, остальные разбежались, — рассказал мужчина.

По словам мужчины, эту стаю он видел уже не раз и раньше собаки не проявляли никакой агрессии. Андрей решил вызвать скорую, рана оказалась очень глубокой. Мужчине пришлось отсидеть большую очередь в больнице прежде, чем получить помощь.

— Я сам человек неслабый, физически подготовлен. А если бы на моем месте был ребенок, то его бы просто съели. Как отец я очень обеспокоен. Считаю, что таких собак не должно быть в городе, —убежден Андрей.

Напомним, что в конце декабря стая бродячих собак насмерть загрызла в Якутске женщину. После этого власти объявили о массовом отлове животных, но проблема пока так и не решилась.